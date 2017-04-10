美譴責埃及恐攻「野蠻攻擊」川普難過
埃及9日發生兩起教堂遭攻擊事件，IS隨即承認犯案，美國總統川普立刻在推特上發文表示，他很難過聽到美國的盟友埃及發生恐怖攻擊，並補充說，他對埃及總統賽希(Abdel-Fattah el-Sissi )很有信心，相信他能妥善處理國內情況。他們兩人本月3日曾在白宮會面。
據《美聯社》(AP)報導，埃及兩處基督教教堂發生恐怖攻擊後，美國國務院在9日晚間表示強烈譴責恐怖份子的行為，聲明這是「野蠻式的攻擊」。
埃及9日白天發生2起教堂爆炸，死傷人數至今已暴增至44死126人受傷，當天原本是埃及基督徒慶祝基督苦難主日(Palm Sunday)的節慶日，埃及基督教人口不到1成，是國內少數宗教信仰族裔，但卻遭到IS鎖定犯案，使人民感到相當惶恐不安和憤怒。
埃及在連續兩起恐攻事件後，總統賽希隨即宣布進入3個月緊急狀態，顯示國內緊張情勢升高。
(中時電子報)
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