暴龍踩尼克 NBA東區季後種子至少排第3

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「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）今天獨拿35分，率領多倫多暴龍以110-97踩扁地主紐約尼克，確保在NBA東區季後賽種子席次至少排在第3名。

法新社報導，這是德羅森本季第32場得分至少30分，繼續推升自己所保持的隊史紀錄；他也是繼卡特（Vince Carter）之後，暴龍歷來第2位單季得分達2000分的球員。

德羅森上場29分鐘，投籃15投11中，罰球15投13中，維持一貫中距離跳投與突破切入兼具的球風。

二當家勞瑞（Kyle Lowry）貢獻17分及11助攻，他先前因右手腕受傷缺席21場，與尼克之役是他傷後復出的第3戰。

暴龍在東區種子席次仍有可能高居第2，但只有在他們例行賽最終戰擊敗衛冕軍克里夫蘭騎士，以及波士頓塞爾蒂克最後2場均敗北的情況下，才有可能發生。1060410

(中央社)