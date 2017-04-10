手機玩久也會膩 法國人閱讀量逆勢成長

在巴黎地鐵和長途列車上，雖然也有滑手機的乘客，但捧著書讀的人也不少見。一項調查顯示，法國人閱讀的動力首先來自增長知識，其次才是消遣和轉換心情。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年4月10日

特派員看世界專欄地鐵車廂警示音響起，門要關了，一名男子在最後一刻衝上車，選了門邊的位置坐下，接著從斜背包裡拿出的不是手機，而是暢銷作家布西（Michel Bussi）的懸疑小說，讀了起來。

在巴黎地鐵和長途列車上，雖然也有滑手機的乘客，但像這樣捧著書讀的人也並不少見。

在這個連幼兒都開始使用平板電腦的時代，似乎很容易導出書市慘淡的假設，但在法國不然。對許多人來說，只在社群網絡或媒體瀏覽稀奇古怪的文章，還遠遠不能稱為閱讀。

根據民調機構易普索（Ipsos）今年3月替法國國家圖書中心（CNL）所做的調查，即使手機、平板電腦和電視普及率高，法國人仍越來越喜歡閱讀，去年平均每人讀了20本書，比2015年的16本增加不少。

這20本書，包括17本紙本書和3本電子書；雖然將近7成的法國人習慣只讀紙本書，但也有多達22%的人兩種都讀。

調查顯示，法國人閱讀的動力首先來自增長知識，其次才是消遣、轉換心情和放鬆。

探究法國人的閱讀類型，最受歡迎的是小說，尤其是推理小說，其次是實用類書籍和漫畫。另外，童書和個人成長的書籍銷量近年也顯著增加。

調查還發現，法國人喜歡看書，只恨時間不夠。6成的讀者說，若他們每週能多一天假日，除了與朋友出遊外，最想做的就是看書，甚於逛博物館、看電影或看電視。

法國讀書風氣盛行，可從陣容龐大的文學獎窺見一斑。

每年開學後的秋天到初冬時節，通常書店生意特別好，除了因為學生要根據課程書單買書、一般人要準備年末贈禮外，也因為重要文學獎項大多集中在10月、11月揭曉。

這些獎項包括龔固爾獎（Prix Goncourt）、龔固爾高校生獎（Prix Goncourt des lyceens）、費米納獎（Prix Femina）、法蘭西學院小說大獎（Grand Prix du Roman de l’Academie Francaise）、芮諾多獎（Prix Renaudot）、同盟獎（Prix Interallie）、梅迪奇獎（Prix Medicis）。

出版社會替得獎的書加上一條紅色書腰，以白色字體寫上獎項名稱，此外不會有其他令人眼花繚亂的「名人推薦」。

無論是哪家出版社出品，這條書腰看起來都差不多樸素，沒有特別的美術設計，但對讀者來說是很重要的選書參考，對刺激銷量很有幫助。

根據費加洛報（Le Figaro）的例子，作家薩爾瓦伊爾（Lydie Salvayre）的作品「不哭」（Pas pleurer，暫譯）上市後，一開始只賣了6000冊，獲得龔固爾獎後，很快就增加到23萬冊。

市場研究機構捷孚凱（GfK）估計，2010年到2014年，獲得龔固爾獎的書平均可賣39萬5000冊，是最能吸引讀者掏錢的獎項；獲得法蘭西學院小說大獎的作品平均可賣22萬500冊；獲得芮諾多獎也可賣到17萬8000冊。

這不僅顯示文學獎對讀者而言有足夠的公信力，讀者信任得獎作品必然值得一讀，也意味一本好書在法國同時叫好叫座，是很普遍的現象。

法國人還有一個特別之處，是在耶誕節贈書為禮的習慣。流行的耶誕禮物不只有玩具、服飾、3C產品，還有書，尤其是得過獎的書，每到年底，媒體總會推出一張禮物書的建議清單。

近年最受法國讀者喜愛的當代作家包括穆索（Guillaume Musso）、多奧米森（Jean d’Ormesson）、李威（Marc Levy）、諾東（Amelie Nothomb）、伍勒貝克（Michel Houellebecq）等，台灣也多有譯本。

時事也常有助於刺激書籍銷量。巴黎連環恐怖攻擊後，美國作家海明威（Ernest Hemingway）於1964年寫成的「流動的饗宴」（A Moveable Feast）突然熱賣，人們藉由重讀經典，再度肯定巴黎這座偉大城市的價值。

又如伍勒貝克2015年上市的小說「屈服」（Soumission，暫譯），描繪一個穆斯林總統治理下的法國，在法國人熱烈討論移民融合和政教分離議題的社會背景下，同樣暢銷。

時至今日，無論自願或迫於工作，人們的生活已很難離開電腦和手機，但或許是出於反彈心理，讓法國人的閱讀量逆勢成長。

一名巴黎居民說，「從上班、上學時用的電腦、通勤時玩的手機，到回家後看的電視、週末去的電影院，視線好像只是在大小不同的螢幕間來回移動，久了也會厭倦，我們還是需要真正的閱讀」。1060410

(中央社)