台北傳統市場節重現經典好味！5月推名廚領軍來去迺市場

一年一度的傳統市場節將台北市許多有特色的攤商集中，讓民眾能一次體驗到傳統市場的魅力。（台北市政府市場處提供）

名廚領軍，來去迺市場找好料、尋美味！4月8、9日連續兩天在花博圓山公園辦理的台北傳統市場節活動，今年現場共有74個攤商共襄盛舉，呈現出北市傳統市場特色，因今年適逢台北傳統市場節十周年，許多歷屆天下第一攤的攤商也特地回娘家，紛紛祭出了獨家限量優惠一起慶祝台北傳統市場節十歲生日，兩天以來參與人數估計突破4萬人。

今年天下第一攤評比類別「首創」邀請民眾品嚐滷肉飯列入評分項目，哪碗最深得人心呢？（林宜靜 攝）

台北市市場處表示，今年特別規劃以天下第一攤「經典滷肉飯」為主題，在花博公園活動現場設置有品味經典展區，透過圖文插畫的方式公開滷肉飯製作食譜，介紹製作滷肉飯好吃的秘訣，讓大家跟著天下第一攤一起來作好味滷肉飯，民眾還可以利用手機掃描QR-code獲得食譜圖檔，輕鬆在家就可自己親手做出傳統好味道！

台北傳統市場節舉辦十年以來，致力於台北市場特色與商品的推廣，近幾年來更以在花博公園辦理的主場活動最為盛大，每年度都吸引了上萬人次的參與，已成為台北傳統市場界裡最重要的年度盛事。

台北市市場處許玄謀處長表示，因台北傳統市場節十年來的辦理，讓更多民眾有機會看到傳統市場的特色，而今年度為吸引世大運帶來的觀光人潮走入台北市傳統市場，後續將會陸續推出包括『市場特色心旅行』等多項推廣傳統市場的活動，讓更多民眾能感受台北市場的特色。

許多曾獲天下第一攤的市場名攤都一同到花博公園響應10周年活動。（台北市政府市場處提供）

市場節接下來預計在五月陸續推出如傳統市場小旅行、名廚帶你逛市場等活動，邀請大家一起到傳統市場走透透！和商家話家常、嘗各式美味、找好康，原來我們生活周遭就那麼好玩！

(中時電子報)