4月10日各報頭版要聞

頭版要聞

重點要聞

●柯P左右開弓 批港沒靈魂 訕星鳥籠金絲雀

台北市長柯文哲繼3月批港「無聊小島」之後，昨日下午受邀出席《新新聞》30周年社慶系列活動，又忍不住說，「香港連自由的靈魂沒有」，「新加坡是住在鳥籠裡的金絲雀」，讓在場的香港人反擊「不公平」，也嗆柯文哲「從政應該要謙虛」。

●爭取前瞻 新北：名次內定也全力以赴

立法院今起兩周內將舉行6場公聽會，檢視行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」，今日首場由綠能建設披掛上陣，曾炮轟此事的新北市政府，昨再批中央政治考量、拋棄專業，表明「就算名次內定，仍會全力以赴」；新北出身的綠營立委也有話要說，認為中央政府應該趁機說清楚講明白。

●台灣雀后 參選萬華區議員

余天大女兒余筱萍9日在爸爸的受洗見證會上，宣布有意繼承老爸衣缽進入政壇，參選台北市萬華區市議員，對此，余筱萍表示，其實民進黨團的大老早已向爸爸遊說，她覺得能為民服務很榮幸，有意願參選。

重點要聞

●夜遊團 想撞鬼 竟撞屍

夜遊撞鬼變撞屍！臉書知名「鬼故事夜遊團」，二十九名成員前晚帶手電筒到宜蘭新峰瀑布一處廢棄二十多年的遊樂園探險，在黑影幢幢的廢墟內驚見燒炭身亡男屍，因男屍已長蛆、身旁鋪冥紙、腳旁還有插香的腳尾飯，目擊成員嚇到夜不成眠，後悔不已，直呼「以後不敢再參加夜遊團了！」警方研判男子死亡一、二周，已排除他殺可能，為清查身分並釐清死因，將於周三解剖。

●IS炸埃及2教堂 43死百傷

在基督教重要節日復活節前夕，埃及的基督徒昨連遭恐怖攻擊。位於尼羅河三角洲的坦塔市（Tanta）以及港都亞歷山卓的科普特基督教堂遭炸彈攻擊，已經至少43人罹難，逾百人受傷。而在亞歷山卓發動攻擊的自殺炸彈客差點就遇上科普特教會教宗。激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）已出面宣稱犯案。

●還是塞 雪隧今起「逢龜必罰」

雪隧龜速車要開罰了！經1個月宣導，雪山隧道內今天起最低車速若低於70公里，將吃上3000到6000元罰單；高公局指出，最低速限無寬容值，「只要低於最低速限1公里就開罰。」因科技執法系統還未啟動，執法人員將攜帶測速槍與錄影設備，對龜速車全面蒐證逕舉，開車族務必留意。《蘋果》也實測發現平日約10分鐘就可通過雪隧，但連假北上通過雪隧就要23分鐘，假日仍難擺脫塞車。

重點要聞

●薪扣額擬增為15萬元 539萬戶受惠

財政部委外研究的股利所得稅改革方案本周五（十四日）出爐，不僅攸關股民荷包，薪資所得特別扣除額也將配套調高。據了解，薪資扣除額規畫從現行的十二萬八千元最高調高至十五萬元，增加二點二萬元，五三九萬納稅戶可望受惠；估算稅收損失將近一百億元。

●埃及2教堂連爆 釀44死百人傷 IS宣稱犯案

九日為基督教最神聖節日之一「棕枝主日」，埃及兩座基督教教堂九日於數小時內接連遭到自殺炸彈攻擊，迄今共造成四十四人死亡，上百人受傷。激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）聲稱犯案。

●前瞻建設6公聽會上場 藍綠焦土戰？

前瞻基礎建設計畫六場公聽會，今起陸續登場，藍綠陣營各有盤算，公聽會恐成焦土戰場；綠營期待前瞻基礎建設計畫特別條例能否順利送出立法院，恐有重重關卡；而朝野立委恐在委員會時競相加碼，最後送到院會審議時，又將是一番角力。

重點要聞

●交長：開發鐵道觀光 分級收費

前瞻建設將編列四千多億元推動全國軌道建設，交通部長賀陳旦接受本報專訪指出，全國的軌道建設整合提升後，交通部將檢討修改鐵路法，希望針對不同功能及成本去思考價格分級；例如台鐵設置商務、觀光等不同車廂而有分級收費。部分觀光支線也可思考對外國觀光客收取比國人較高票價，諸如集集、平溪、內灣等支線及東部鐵路、南迴線都有條件可做到。

●大馬頂超賽封后 戴資穎連贏4大賽

世界球后戴資穎再現高超球技，昨天在馬來西亞羽球頂級超級系列賽女單冠軍戰，迎戰前球后、里約奧運金牌西班牙名將瑪琳，兩人激戰八十五分鐘，全場廿三度平手，戰況膠著，小戴技高一籌，終場以廿三比廿五、廿二比廿、廿一比十三逆轉勝，生涯第二度在大馬賽封后，也締造跨季四連后的紀錄，前三冠分別是去年十一月香港超級賽、十二月杜拜年終賽與今年三月全英公開賽。

●握中影案新事證 黨產會將移交北檢

曾喧騰一時的國民黨黨產「三中案」可望重啟偵查。國民黨政策會執行長蔡正元日前與前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯在臉書交火，並爆「有人賣黨產收不到錢」引發關注。據悉，行政院黨產會追查中影土地案時，竟也有國民黨人士證稱「當時差點收不到錢」等語，且交易案主要決策者馬英九當時未被特偵組傳訊，顯然事有蹊蹺；黨產會最快本週彙整相關新事證，移交台北地檢署處理。

(中時電子報)