NBA》老鷹驚奇逆轉勝 詹皇大三元無力回天
落後26分的老鷹，利用第四節的41比18攻勢以及米爾沙普的槍響球追平比數，緊接著在延長賽靠著小哈達威的倒數3秒致勝兩罰破網，最終以126比125險勝衛冕軍騎士，同時也讓東區龍頭寶座再次陷入激烈競爭當中。
騎士吞下2連敗之後，東區戰績與塞爾提克同為51勝29敗，兩隊都還有2場例行賽，但雙方本季交手4次，騎士佔有3勝1敗的對戰優勢，除非塞爾提克最後兩戰對籃網和公鹿皆勝，騎士對熱火和暴龍只拿1勝或是全輸，否則東區第一的頭銜仍是騎士的。
此役，作客的騎士在第一節就取得38比21的絕對領先優勢，三節打完更是擴大至26分。決勝節，老鷹打出9比0的開局攻勢，但騎士依舊在最後10秒的時候仍111比106領先，沒想到米爾沙普的三分線外騙到犯規3罰俱中，然後米爾沙普又在槍響的時候投進追平分。
延長賽，米爾沙普再度建功，幫助老鷹一度超前，貝茲摩禁區逞威，小哈達威把握住兩罰機會，最後3秒126比122確保勝利到手。
兩隊在3天內連戰兩場，老鷹最終都拿下勝利，全隊6人得分上雙，致勝英雄米爾沙普22分、9籃板，小哈達威21分、9籃板，霍華19分。
詹姆斯力戰47分鐘，繳出32分、16籃板、10助攻的大三元成績單，主控厄文更是豪取45分，可惜無力回天。
(中時電子報)
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