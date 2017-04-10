駐多倫多辦事處辦僑務工作座談

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駐多倫多臺北經濟文化辦事處文化中心8日舉行「多倫多地區僑務工作座談」，向僑界廣徵意見及建言，為將於5月在臺北舉行之「第五屆全球僑務會議」暖身。

座談會由駐加拿大代表龔中誠主持，包括代表處經濟組長章遠智、駐多倫多辦事處長徐詠梅、文化中心主任李叔玲、副主任歐陽群、6位僑務委員楊俊宏、黃麗美、王珠娥、游宗熙、金聲白及陳勇儀及各社團負責人代表等近50人共同參與討論。

龔中誠並代表僑務委員會頒發本地區僑務諮詢委員簡許邦等僑務榮譽職人員聘書。

另本次會議與會僑界代表就加強推廣台灣特色醫療、促進台灣觀光、推動台加高等教育交流、團結本地僑社合作辦理國慶活動，以及對於台灣目前健保制度與一例一休等議題進行廣泛意見交流，以團結凝聚僑心。1060410

(中央社)