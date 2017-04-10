新北千坪停車場遊覽車等嘸人 只能風吹日曬雨淋
陸客不來，之前旅遊業者受訪稱全台拋售遊覽車已達3000～4000台，更慘的是，售價只剩原價的1/4，等於總值超過300億元的遊覽車賣不出去。媒體報導，新北市五股區台灣國道一號中山高速公路五股交流道的高架橋下方，鄰近大漢溪畔的遊覽車停車場，佔地千坪，但超過60輛新穎遊覽車無客可載，只能停著風吹日曬雨淋。
目前全台遊覽車業者面臨極嚴峻的不景氣，據《中評社》報導，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會副理事長馬景仲表示，以鄰近五股交流道這處佔地千坪的停車場為例，有500個停車格，很多平常日幾乎都停滿了，就是因為沒有生意了。每個停車位每月要支付6000元台幣租金。新穎的遊覽車，因陸客不來無生意可做，只能風吹日曬雨淋。
日前觀光局最新資料指出，從去年5月到今年2月，10個月的時間，陸客來台人數與同期相比大減112.7萬人次，以陸客在台每人每日消費金額232.1美元、平均停留7天計算，觀光相關業者收益暴減558.5億元。
全台遊覽車業者也頻頻跳出來呼籲政府解決困境，因為遊覽車一天載不到客營業，除了面臨折舊問題，還有牌照稅、燃料稅及保險等支出成本，更重要的是這些車都是當初貸款買來，無法營業，自然也面臨無錢繳交車貸的窘境。
(中時電子報)
文章來源：中評現場：新北大漢溪畔60輛遊覽車等嘸人
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