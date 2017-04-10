NBA》韋少槍響絕殺金塊 42次大三元寫下歷史
雷霆10日作客丹佛挑戰金塊，韋斯布魯克不但在槍響時投進三分球帶領球隊106比105絕殺對手，更繳出50分、16籃板、10助攻的超級大三元，本季第42次大三元到手，改寫他與奧斯卡羅伯生共同保持的41次NBA紀錄。
韋斯布魯克在上半場就已完成得分和籃板雙位數，第三節打完助攻次數來到9次，決勝節雷霆落後10分，韋少先用進攻幫助球隊縮小差距，直到最後4分17秒韋少將球傳給克里斯頓讓他飆進三分球，NBA新紀錄就此誕生。
即便這是雷霆的客場之戰，但還是有不少的金塊球迷在看到新紀錄產生的同時站起身來鼓掌叫好，然而令金塊球迷不堪的是，韋少竟然以絕殺球斷送了金塊的最後一線季後賽生機。
金塊在吞下此敗後，本季戰績38勝42敗，落後西區第八的拓荒者2場勝差，即便最後2戰例行賽都獲勝，但在對戰1勝3敗的劣勢下最終躲不過被淘汰的命運。
韋斯布魯克此役獨攬大權，出手32次命中17球，5顆三分球當中就有1顆是致勝也是致命的三分彈，替補中鋒坎特貢獻15分、8籃板。
拚戰到最後一秒以敗戰收場的金塊，球員與球迷只能帶著失望的心情離開球場，賈林納利34分、10籃板，約基奇23分。
(中時電子報)
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