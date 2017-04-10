買越多武器越危險？台美關係零意外的真相

習川會落幕後，美國與台灣的關係又回到以台灣關係法來平衡美中三公報的模式，這也就是台灣官方所謂的零意外，但目前情勢明顯與歐巴馬時代不同。(圖/達志影像/shutterstock)

習川會落幕，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，而台灣方面則抓住美國聲明「一中政策」是基於美中三項公報與台灣關係法，低調回應「樂見台北關係零意外」，但在習川會期間，川普下令轟炸敘利亞，以及對北韓問題展開強勢做法，導只美俄關係、東北亞風雲再起，使國際情勢動盪不安，也意味著蔡政府在去中國化的路線，加上對外被美國捆綁，脆弱的台灣風險升高。

根據中評社報導分析，蔡英文上任後，民進黨以抓住美國、日本就萬事如意，以漸進方式處理內外議題，實乃不切實際且危險的偏安心態。而在習川會落幕後，蔡政府擔心的備川普當作籌碼談判一事並沒有發生，美國與台灣的關係又回到以台灣關係法來平衡美中三公報的模式，這也就是台灣官方所謂的零意外，但目前情勢明顯與歐巴馬時代不同，特別是川普下令轟炸敘利亞，以及揚言出手處理北韓問題，戰爭陰影揮之不去，國際情勢瞬息萬變。

而對於商人出生的川普，特質就是精打細算、唯利是圖，對應他下令轟炸敘利亞和揚言處理北韓問題，川普早就指示要大幅增加國防預算，戰爭對於美國龐大的軍工產業就是一門生意，可以創造GDP、出口和就業機會。

另根據日本《讀賣新聞》報導，美國新型戰鬥機，包括F－35B戰機和薩德（THAAD）系統，價格可能創新高，以及歐巴馬政府去年底擋下10億美元的對台軍售案，川普也將打算重啟這項規劃，擬出售更有效的防衛性武器給台灣。

報導指出，台灣現在除了砸大錢投入自造潛艦、高級教練機外，也正一步步掉進擴軍的無底洞，而美國對台軍售以策略性放話成份居多，台灣軍方表態，歡迎F－35B戰機，但不需要薩德系統。

但以川普最近的強勢對外政策來看，台灣事實上已陷入買愈多武器愈危險的弔詭情境，美國要求東亞盟友日、韓、台擴軍，做為美軍的附隨組織，跟著他後面衝，一旦東亞有事，台灣不可能置身事外。

中評社分析，北京分面也絕不可能坐視台灣變成美、日盟軍，以兩岸如此缺乏互信的情況下，下一波的對美軍購案都可能會掀起滿天風雲，就像韓國導入薩德系統，被制裁的不是美國而是韓國，脆弱的台灣風險極高，這已不是花多少錢買武器的問題。

(中時電子報)