就是邀不來! 歌神張學友談拒絕《歌手》原因
歌神張學友全新巡演持續開跑，不僅挑戰四面台演出，整場演唱會更是載歌載舞，讓所有粉絲見證歌神寶刀未老的實力，不過據悉《我是歌手》有鑑於歌神魅力依舊，多次邀請參加卻被打槍，連好友韓紅力勸也無濟於事，張學友也霸氣談拒絕原因。
張學友表示節目中最大的弊病，無疑就是其中的評委，令他不解的是《我是歌手》的參賽者，每個都是實力有目共睹的專業歌手，但卻得參賽讓不懂音樂的評委去評判唱功，另外唱歌本身就是歌手的藝術創作，演唱時的情感和表現卻得讓評委解說，甚至最後還得學會如何討好評委及觀眾，都讓張學友相當不屑。
另外張學友表示，自己當年就是唱比賽出身，不僅得花費心思製作專輯，還得承受來自外界的壓力，因此讓他現在只想要單純過生活，此外更點出歌唱節目音樂已非最重要元素，反倒是編劇和評論才是節目想要的東西，讓他覺得失去歌手唱歌最初的意義，才覺得自己沒有必要參加此類節目。
(中時電子報)
關鍵字：張學友
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