NBA》韋斯布魯克用大三元創造神奇球季

雷霆明星後衛韋斯布魯克，完成本季第42次大三元，寫下NBA史上新頁，他更以雙手創造屬於他自己的神奇球季。(美聯社資料照)

韋斯布魯克在2016-17球季不斷用雙手改寫紀錄，而且還創造了屬於自己的神奇球季，如果這樣還拿不到例行賽MVP的話，恐怕他會想要撞牆而死了。

韋斯布魯克10日在客場挑戰金塊，繳出50分、16籃板、10助攻的超級大三元，這次的大三元改寫了他與「大O」奧斯卡羅伯生共同保持的單季41次大三元紀錄。

這次韋少生涯第79次大三元，NBA史上排名第四，超越了「大帥」張伯倫，僅次於大O、魔術強森以及目前執掌公鹿兵符的基德。

本季42次大三元當中，23次是30分以上的大三元，8次是40分以上的大三元，3次是得分50分以上的超級大三元，3月30日同樣是在客場打魔術，韋少繳出驚天的57分、13籃板、11助攻，有史以來得分最高的大三元紀錄。

韋斯布魯克本季的42次大三元就已超越了馬刺(36次)、魔術(28次)與鵜鶘(20次)隊史的大三元紀錄。

韋斯布魯克本季42次大三元，早已超越上季個人所創的18次大三元，連同雷霆前身超音速在內，隊史大三元排名第二的是「手套」裴頓的14次，杜蘭特的7次，成為隊史上第一人。

(中時電子報)