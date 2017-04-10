臺灣贊助薩爾瓦多辦農牧博覽會

中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間3日代表政府贊助「國際商展暨會議中心」舉辦「2017農牧博覽會」，彰顯兩國經貿關係密切。

該博覽會於5日至9日舉行，共有超過200家農牧業者參展，主辦單位也邀請來自20個國家的買主、專題講座及評審與會，有超過3萬5000人進場參觀。

謝妙宏於捐贈儀式致詞表示，中華民國連續3年支持「國際商展暨會議中心」舉辦農牧博覽會是為展現加強協助薩國農牧業發展的決心，也希望能持續提升薩國農牧業者的產銷能力及其產品在國內及國際市場的能見度，以改善家庭、地方，特別是貧困地區的經濟振興與發展。

謝妙宏指出，此次以中華民國駐薩爾瓦多大使館名義參展，與各界分享臺灣與薩爾瓦多政府在2014—2019五年合作計畫所執行的「熱帶蔬果健康種苗繁殖中心計畫」、「家庭式水產養殖發展計畫」、「海水養殖中心計畫」、「柑橘黃龍病防治及落實病蟲害綜合管理計畫」、「一鄉一特產（袖珍陶）計畫」及「農民組織運銷能力提升計畫」等重要計畫的執行成果，同時也展出臺灣農牧及農產加工機械供應商型錄，為臺灣業者創造商機。

本次展覽開幕式於5日上午舉行，與會的薩國副總統歐帝茲(Oscar Ortiz)、農牧部長歐德斯(Orestes Ortes)及「國際商展暨會議中心」主席劉瑪妲(Marta Cecibel Lau)於致詞都公開讚揚臺灣提供薩國各項技術合作交流，協助薩國改善農民生活，促進薩國經濟與社會發展。

會後，薩國副總統歐帝茲及農牧部長歐德斯特別前往中華民國駐薩爾瓦多大使館攤位向與會各項計畫經理、技師致意、合影，表達感謝之意。1060410

(中央社)