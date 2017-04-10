日本星野村玉露 開放預購
應該都吃過韭黃吧！這種金黃白韭菜跟一般綠韭菜品種相同，差別在於它是在韭菜生長時，以黑網遮住陽光減緩光合作用、進而增加柔軟度與減少花青素苦澀。日本玉露茶，也就是這原理。
玉露茶歷史可追溯到1835年，主要是採收前2到3周以稻草或黑網覆蓋於茶樹上，這樣的茶以攝氏50到60度溫水沖泡，入口有著昆布茶般的大地礦物質滋味。日本玉露主要產地在靜岡與福岡，其中九州福岡星野村的玉露品質在日本數一數二。
「遙香玉露」是將玉露以抹茶方式呈現，結合現代時尚輕巧包裝成為「隨身現泡抹茶」，其選用星野村茶葉已於平成14年至25年間連續12年獲得日本農林水產大臣賞第一玉露產地賞殊榮，常被讚為有著豐厚旨味「旨いUMAI」。
今年有業者首度將遙香玉露引進來台，於4月7日上午8點開賣，結果限量1千瓶不到4小時就賣光。業者緊急追加，並從即日起到4月12日23:59止限時預購，預計4月20日抵台出貨，想品嚐可把握時機。
(中時)
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