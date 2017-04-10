搭郵輪品來日泡溫泉、品歷史！沖繩碧海藍天玩水趣

鄰近台灣的沖繩有湛藍的海水、白色的南國海濱、色彩鮮豔的海魚穿梭在成群的珊瑚礁中，這裏作爲休閒度假區和潛水運動的場所深受人們的歡迎。（達志影像／shutterstock提供）

移動式的旅行正夯！別以為旅行是從乘坐交通工具到目的地才開始，科技日新月異，人們對旅行的感受也更多元！有時乘坐的交通工具就是旅行的一部份！夏天的腳步快近了，何不給自己一個機會，來趟郵輪之旅呢？

對於喜愛去日本的台灣遊客而言，也許過往多是去一線城市東京、大阪等！然其實日本二線城市也很好玩，如鹿兒島、廣島、高知、別府等，近來這些日本二線城市也積極發展郵輪觀光，為當地創造不少商機，也讓更多人瞭解日本的多元文化！

位於日本鹿兒島的「櫻島火山」，也是日本近代史知名人物篤姬的故鄉。（達志影像／shutterstock提供）

●來去篤姬、坂本龍馬故鄉嘗美食、泡溫泉

除能泡溫泉外，這些日本二線城市也是很多日本歷史名人的故鄉。近來日本大和劇也多會在台播放，透過電視瞭解日本歷史，如《篤姬》、《龍馬傳》都有不錯收視率！也連帶吸引遊客去日本欣賞歷史古蹟！

位於日本四國的「高知城」。（達志影像／shutterstock提供）

談到鹿兒島，大家會先想到的就是「櫻島火山」，而這裡也是「篤姬」的故鄉、而廣島則是二次大戰投放原子彈處，在這裡能思索和平之道、至於位在四國的「高知」則是日本明治維新志士坂本龍馬的出生地、而九州的別府有知名的「地獄溫泉」。在此賞美景、嘗美味，還能從中瞭解日本近代史複雜曲折的變化，從歷史借鏡看未來、長知識！

不同日本本島的日式風情，沖繩因歷史因緣有混和的美式風情。（達志影像／shutterstock提供）

●沖繩看碧海藍天 體會南國風情

此外，夏天快到了，許多人不免會想玩水！對於日本人而言，想要看海、體驗美式風情，最好的度假地莫過於南部的「沖繩」了！不同日本本島的日式風情，沖繩因歷史因緣有混和的美式風情，而沖繩的苦瓜、阿古豬料理也是許多老饕最愛

沖繩處處可見大自然美景！式風情的廟宇座落在海灘邊，美不勝收！ （達志影像／shutterstock提供）

沖繩縣在九州與台灣之間，由大小100多個島嶼組成，位於日本列島的最南端。冬天氣溫與東京、大阪的春天相似，終年氣候宜人，溫暖如春。各個島上都群生著榕樹等各種熱帶、亞熱帶植物，終年鮮花不斷。湛藍的海水、白色的南國海濱、色彩鮮豔的海魚穿梭在成群的珊瑚礁中，這裏作爲休閒度假區和潛水運動的場所深受人們的歡迎。

沖繩的沙拉，裡面有海草，吃得到海洋美味。（達志影像／shutterstock提供）

除沖繩本島好玩，事實上，位在本島西男方的石垣島也是許多觀光客最愛。石垣島上名勝景點很多。如白保的海底清澈透明，遍佈絢麗多彩的珊瑚，爲全世界所矚目；川平灣蔚藍色的海水，在沖繩也堪稱第一。島上90%的人居住在石垣市，石垣市的郊外，有大片的甘蔗地，往前便是包括於茂登嶽在內的山地。在這片鬱鬱蔥蔥的、有紅樹等熱帶植物的原始叢林裡有著這個島上特有的珍貴的生態系統。

搭乘郵輪旅遊也能感受不同風景，因為郵輪本身就是一個旅遊目的地。（圖為公主郵輪，業者提供）

●郵輪本身就是一個旅遊目的地

這些有趣又豐富的日本之旅，除搭飛機赴日外，其實也有不一樣的玩法，如郵輪就是很好的選擇！搭乘郵輪旅遊也能感受不同風景，因為郵輪本身就是一個旅遊目的地。當船航行在海上，遊客可以在郵輪上不限時間享用各國料理、大玩DIY、看精彩絕倫的秀、露天電影院、各種海上音樂派對與豪華娛樂服務，提供百老匯等級的超水準視聽饗宴。

船上隨處可見海上音樂派對，讓你從早到晚享受音樂不停歇。（公主郵輪提供）

近來積極發展的郵輪業者今年將以台灣基隆、高雄雙母港啟航，推出包含日本鹿兒島、廣島、高知、別府等日本南國之旅、最受國人喜愛的沖繩、石垣島、宮古島暑期之旅，以及高雄獨家的香港、下龍灣之旅等。

越南河內夏天遊船賞蓮花。（達志影像／shutterstock提供）

盼更多外國觀光客來台瞭解台灣之美！有遊輪業者與台北101攜手合作推出「台北 101 與公主有約」，提供給遊輪貴賓台北101迎賓禮、觀景台門票折扣及購物優惠等多項禮遇，更為旅客貼心提供代寄明信片服務，留下在台灣的難忘時刻。

長崎不可不看被譽為新的世界三大夜景的「稻佐山夜景」。（達志影像／shutterstock提供）

●不需特別目的地 從旅行中學習看世界

「即使是漫無目的地漂泊，也會有其意義吧！」旅行家「石原裕輔」如是說！有時旅行，不需要特別的目的地，而是如何看待當地的人事物！坐在山下一隅，喝杯好茶，遙望櫻島火山灰落下的壯觀、和小鎮上賣紅豆湯的婆婆閒話家常，聽聽老一輩的故事，甚至隨意騎著腳踏車，一個轉彎，我們都能旅途中發現驚喜！

鄰近的台灣的香港也是不少旅人小旅行首選。（達志影像／shutterstock提供）

暫且忘卻工作、求學的壓力吧！給自己放鬆的機會，從旅行中學習看世界！藉由旅行行動起來，享受旅途中的驚喜與饗宴，也讓自己找到快樂與滿足！

(中時電子報)