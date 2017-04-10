蔡英文不姓蔡！文化「去中」不可行

蔡政府搞「去中國化」是不可能，就像要求「蔡英文不可姓蔡」荒謬。(圖/中央社)

民進黨執政以來，在「轉型正義」名義下，政治上「去蔣」，台北中正紀念堂停播「蔣公紀念歌」、文宣品被「下架」後，多地發生「拆蔣介石銅像」事件；文化上「去中」，故宮孔子展被迫延期，甚至媽祖被質疑是「侵台工具」。參加今年黃帝故里拜祖大典的工黨主席鄭昭明表示，蔡政府搞「去中國化」是不可能，就像要蔡英文不可姓蔡。

據中評社報導，鄭昭明指出，姓氏文化是中華民族文化重要的組成部分，是兩岸同胞追求宗族融洽、社會和諧、兩岸和平的重要基石。蔡政府搞「去中國化」、推動文化「台獨」是不可能的，就如要蔡英文不可姓蔡、陳水扁不可姓陳、李登輝也不姓李一般。台灣同胞祖先來自中原大地，是姓氏的發祥地，無法否認或被去除。

目前，台灣的宗祠祭祖，多半也只是往上推兩、三代的先祖；若追溯族譜，姓氏家族源流，也頂多止於福建、廣東一帶。真正要上溯到姓氏文化根源的中原大地，還是極少見的。

鄭昭明認為，這個現象正凸顯了台灣的姓氏研究與追本溯源，從南方回溯到文化根源的中原大地的這一段連結，還是很欠缺的。從台灣跨海到閩、粵，再從南方向中原姓氏文化根源去探究，應該是未來兩岸百姓論壇、姓氏文化交流要再進一步努力的方向。

(中時電子報)