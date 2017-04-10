傳承經驗 第2屆金門文化獎得獎人出爐

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第2屆「金門文化獎」得主公布，洪天映、張再興、莊西勢、翁水千及陳長慶，長期從事文化工作並傳承經驗，對金門貢獻卓著。他們將在5月4日接受縣長陳福海公開表揚。

由金門縣文化局主辦的「金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事金門文化活動，有傑出事蹟，且對家鄉有貢獻者為獎勵對象；去年首屆頒給版畫名師李錫奇，今年採公開甄選。

第2屆金門文化獎共有11人接受推薦，文化局組成7人遴選小組，投票評選出洪天映等5位得獎人。

文化局長呂坤和表示，本屆文化獎5位得獎人之所以出線，除了個人卓越成就和長期性、持續性從事文化工作外，更重要因素是經驗的傳承和對地區的貢獻。

5位得獎人將在5月4日接受縣長陳福海公開表揚，每人可獲得文化獎章及獎金新台幣10萬元。1060410

(中央社)