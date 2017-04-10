太陽花攻佔行政院案 下午宣判

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3年前的太陽花學運，共衍生出3起案件，其中，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等21人，被控涉犯妨害公務等罪的「三二三攻占行政院」案，台北地方法院開庭審理後，預定下午2時30分宣判。

民國103年3月間的反服貿抗爭（太陽花學運）運動，共衍生出「三一八占領立法院」、「三二三攻占行政院」、「四一一路過中正一分局」等3案。

一審法院已對「三一八占領立法院」、「四一一路過中正一分局」做出判決，只剩「三二三攻占行政院」還未宣判。北院將在今天下午2時30分，對攻占行政院案進行宣判。

「三二三攻占行政院」案源於魏揚與黑島青陣線部分成員，夥同其他占領立法院的學運社團人員，於103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。

警方於3月24日凌晨起，展開強制驅離行動，並沿街廣播要抗議群眾離開、開動鎮暴水車，以水柱驅離民眾，在清晨5、6時將行政院周邊道路清空。1060410

(中央社)