僑生許可工作證 右下有這徽才是真的
勞動部表示，僑生要在台灣工作需申請工作證，工作證除姓名、護照、統一證號、就讀學校、許可證號及許可期間等資訊外，右下角還有勞動部部徽，有部徽才是具有效力的工作證。
根據就業服務法規定，外國人未經許可，不得在台工作。而僑外學生工作許可是由僑外學生自行向勞動部提出申請，其取得勞動部許可後，可自行尋職從事各類工作內容。
勞動部提醒雇主僱用僑外學生從事工讀工作時，應該請僑外學生出示工作許可文件，但也有不少雇主並不知道如何分辨工作證的真假。
勞動部說，工作許可證上載明外國人姓名、護照、統一證號、就讀學校、許可證號及許可期間等相關資訊，每張許可證的效期為最長6個月。勞動部強調，真的工作許可證的右下角處燙有勞動部部徽的藍金圖案且為雙面黏貼膠膜。
根據勞動部統計，每年約有3萬人次僑外學生向勞動部申請工作許可，以國籍區分，許可人次較多者依序為馬來西亞、越南、香港地區。1060410
(中央社)
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