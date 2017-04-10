新竹豐邑喜來登大飯店搶14日台中旅展大餅 今線上優惠先跑

2017台中國際旅展14日登場4天，新竹豐邑喜來登大飯店首度參加，現場購滿5,000元可參加最大獎「喜波波主題房」住宿券抽獎，更自今 (10)日搶先推出「線上旅展」爭食客源。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，台中國際旅展是一年一度旅展盛事，今年移師至「大台中國際會展中心」擴大舉辦，豐邑喜來登為搶攻中南部國民旅遊市場，將推出全年最低住宿、餐飲各3折起、7折起優惠。

豐邑喜來登這次主推親子特色產品，展期將推出超值「主副券組合產品」，原價1萬2,650元主券「雙人住宿券」只要4,299元，相當於3折。並可在現場加選好禮2選1，包括平日免費升等「高級家庭房」或加贈餐飲抵用券500元，或副券A「盛宴自助餐廳」兩客早餐券，原價1,232元加購僅600元；或副券B「新竹浮生半日遊雙人兌換券」，多樣新竹特色景點旅遊行程如「關西文創體驗遊」、「南寮鐵馬追風趣」、「城隍廟美食探遊」、「風城厚實厚玩遊」及「綠世界親子樂遊」共5條行程擇1兌換，搭配主券雙人僅加價900元。

豐邑喜來登指出，現場也有方便消費者使用的5大餐廳消費抵用券，售價1,000元可在「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」、「采悅軒中餐廳」及「大廳酒吧」折抵價值1,200元餐飲消費。若搭配「主券」雙人住宿券使用，還可在盛宴自助餐廳兌換價值1,210元的假日午、晚餐1份。

豐邑喜來登說，民眾也可在飯店、飯店線上通路購買其他優惠產品，例如原價638元的盛宴自助餐廳「平日自助午茶券」，下殺為每張480元；原價968元「平日自助午餐券」，優惠價700元；采悅軒中餐廳「片皮烤鴨券」只要1,800元，可現省620元；大廳酒吧「雙人英式下午茶券」79折，每張650元。

(工商)