美哉基隆和平島 攝影徵件起跑

我要評比

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為行銷基隆和平島，特別舉辦「美哉！基隆和平島」攝影徵件活動，總獎金新台幣25萬元，將錄取64件優秀作品。

北觀處表示，昔日被譽為基隆八景之一的和平島，周邊有具廢墟感的阿根納造船廠與喧鬧的和平島觀光漁市，以及多樣的歷史建築，和平島歷史的刻痕正等著遊客們一一品味。

此外，和平島豐富的自然景觀與獨特的地質奇景，有著名的萬人堆以及千疊敷等處，在夕陽或朝日光影的襯托，每分每秒都變化無窮，美不勝收。

北觀處指出，攝影徵件活動以基隆和平島為取景範圍，分為「人文風情組」及「自然景觀組」，各組獎項包括金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、優選7名、佳作22名，活動報名至7月10日截止。

民眾可將作品沖印8X12吋彩色或黑白亮面相片，以掛號郵遞方式，連同報名表寄到活動小組，詳情可上活動官網「美哉！基隆和平島」（https://www.2017northguan-photo.com）查詢。1060410

(中央社)