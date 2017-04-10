吃蛋玩蛋 鋼鐵人蛋雕修身養性
嚐遍鴿子蛋、雞蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋，不捨丟棄蛋殼，鐘文宗投入蛋雕世界，還將細膩的蛋雕自娛娛人、怡情養性。
鐘文宗經營鋼鐵起家，在鋼鐵和模具領域事業有成，結交了不少好朋友，各式蛋類製品都是他的美食，在偶然的機會，朋友餽贈鵝蛋讓他捨不得食用，於是興起了保留蛋殼的念頭。
1支電鑽筆改變了鐘文宗對蛋的思考邏輯，一頭栽入蛋雕的世界。他說蛋殼厚不及1毫米，要在蛋殼上雕刻，心思要細膩，重要的是屏氣凝神，唯有放下、平心靜氣，才能在蛋殼上雕刻。
蛋雕在蛋殼表面層，以不破壞底層為限，電鑽筆的力道、靈活度都要控制得恰到好處，否則再好的創意或發想都只會因為一個閃失要重新來過。
雞蛋上鑽刻260個字的心經破解人生的真相，用雞蛋雕畫12生肖獸首，既要神靈活現還要顧精緻工藝。
鐘文宗說，通常雕刻1個獸首要花費數個小時，常常是在夜深人靜的午夜時分才能平心靜氣專心創作，「既怡情也養性」。
鐘文宗的蛋雕也用書法和奇木襯托，融入宗教、哲學和教化，賦予作品饒富省思、勵志意涵。
鋼鐵般的意志、柔軟細膩的心思，鐘文宗在蛋雕的世界修身養性，體悟人生剛柔調和、寧靜致遠的哲理。1060410
(中央社)
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