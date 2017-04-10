傳川普國家安全副顧問將出任駐星大使
路透社引述美國官員今天的話表示，國家安全副顧問麥克法蘭（K.T. McFarland）料去職，並已被安排出任駐新加坡大使。
此舉將被外界視為川普國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）的一大勝利。川普首任國安顧問、退役陸軍中將佛林（Michael Flynn）今年2月下台後，接手的麥馬斯特即著手整頓國安團隊。
65歲的麥克法蘭是前福斯新聞頻道（Fox News）國家安全分析家，也是川普去年11月8日贏得總統大選後，首批僱用的人士。
要求不具名的官員表示，麥克法蘭去職的確切時間還不確定。
麥克法蘭傳出即將去職，而不到1週前，川普在國安顧問麥馬斯特要求下，拔除首席策士巴農（Steve Bannon）在國家安全會議的職務。
佛林則是因為於川普1月20日就職前與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）接觸，2月13日被迫辭職。
麥克法蘭預料將去職，負責策略的副國家安全顧問鮑爾（Dina Powell）可望獲得擢升。鮑爾曾任職小布希總統時期的國務院，曾在川普的總統政權移交時期，擔任第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）的顧問。
川普上任初期政策跌跌撞撞，白宮也充斥著宮廷惡鬥。1060410
(中央社)
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