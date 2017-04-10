亮劍！美航母群重返韓半島
佛州上演的習川會才於焉落幕，昨天（9日）美軍就證實，其下屬卡爾文森號航空母艦戰鬥群已奉命開赴東北亞。這次行動透露什麼訊號？外媒分析，除了明的防範北韓威脅，也在暗的對中國大陸放話。
據英媒BBC報導，美國在9日派出了曾經執行賓拉登任務的卡爾文森號航母，命其前進西太平洋。這個航母可不簡單，它隨附2導彈驅逐艦、1導彈巡洋艦，母艦上也有各式戰機，除了具備打擊能力，更可攔截彈道導彈。
派出這麼一支重武裝，很明顯是在對北韓舞劍，因為早在習特會前，北韓就挑釁的試射中程彈道導彈。外界認為，再一次的試射，很可能選在4月15日的金日成105歲冥誕。
另一方面，習川會期間討論了北韓核武問題，美方希望中國能有更多著力，包括動用抵制手段或聯合國權力。然而，中國大陸並不願意真的孤立北韓，因為這不符合其國家利益。分析認為，出動航母群很可能也是在暗地對中國放訊號。
(中時電子報)
文章來源：解讀：航母打擊群逼近朝鮮半島 美國亮劍？
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