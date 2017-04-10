美國高球名人賽 賈西亞終結大賽冠軍荒

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西班牙高球選手賈西亞今天在美國名人賽延長驟死賽首洞擊敗英格蘭好手羅斯，勇奪個人長久以來苦尋的第1座大賽冠軍。

賈西亞（Sergio Garcia）與羅斯（Justin Rose）打完4輪正規賽後，雙雙收在低於標準桿9桿的279總桿。第74次嘗試奪下大賽冠軍的賈西亞，正規賽第4輪第18洞推桿博蒂失敗，錯失奪冠良機。

接著賈西亞在延長第1洞抓鳥，羅斯則是苦吞柏忌，勝負分曉。

37歲西班牙選手賈西亞先前參加過73場大賽都未開胡，他的冠軍荒終在他偶像、已故西班牙傳奇選手巴列斯特羅（Seve Ballesteros）今天60歲冥誕這天告終。（譯者：中央社蔡佳敏）1060410

(中央社)