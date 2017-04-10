喬治麥可前男友 將被踢出1.9億豪宅
英國著名歌手喬治麥可的家屬，將把他的同性伴侶法迪費瓦茲踢出喬治麥可位於倫敦攝政公園附近，價值500萬英鎊（約新台幣1.9億）的豪宅。
據稱，由於喬治麥可（George Michael）生前酗酒、嗑藥多發生在攝政公園豪宅中，家屬有太多不好的回憶，因此考慮出售。
消息來源告訴「太陽報」，「法迪會很傷心，他愛攝政公園的房子，那裡有他和喬治很多美好回憶。雖然這個消息很令人難過，既然是喬治家人的決定，他不會有意見。」
喬治麥可去年耶誕節被發現逝世在倫敦泰晤士河畔村莊戈林（Goring）家中，43歲的法迪費瓦茲（Fadi Fawaz）是發現者。喬治麥可被發現陳屍的宅邸也會被出售，同樣價值約500萬英鎊。
但據稱家屬將保留位在海格特（Highgate）的1100萬英鎊宅邸，每月可收取2萬5000英鎊租金。
消息來源指稱，「海格特的房子有比較多快樂時光的回憶。」
據稱喬治麥可房產總價值約1.05億英鎊。
此外，傳有出版社開價100萬英鎊要法迪費瓦茲描述喬治麥可生前最後一段時刻。
據稱出版社等到喬治麥可葬禮在3月舉行後才開始行動，預料將請人代筆，法迪費瓦茲口述。喬治麥可家屬並沒有邀請法迪費瓦茲參加葬禮。
法迪費瓦茲堅稱，喬治麥可逝世前一晚，他在車上睡著了，沒有和喬治麥可一起在屋中，隔天要去叫醒喬治麥可，才發現他已經過世。
喬治麥可死因上個月公布，他死於心臟病及脂肪肝。警方4月初告知法迪費瓦茲，他不再是警方調查對象。1060410
(中央社)
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