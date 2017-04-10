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NBA》西區八強出爐 勇士首輪打拓荒 馬刺戰灰熊

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柯瑞
西區八強全部出爐，史提芬柯瑞(右)將率領全聯盟戰績最佳的勇士在季後賽首輪迎戰吊車尾晉級的拓荒者。(美聯社資料照)

隨著金塊被韋斯布魯克的絕殺三分球淘汰之後，拓荒者鎖定西區最後一張八強門票，至此西區八強全部出爐，勇士將在首輪迎戰拓荒者、馬刺打灰熊、快艇戰爵士，而最受矚目的就是MVP兩大熱門人選韋斯布魯克帶領雷霆挑戰由哈登坐鎮的火箭。

勇士以66勝14敗戰績穩坐西區龍頭之位，馬刺61勝19敗緊追在後，火箭53勝26敗排名第三，快艇與爵士同為49勝31敗，雷霆46勝34敗排名第六，灰熊43勝37敗第七，拓荒者40勝40敗吊車尾晉級，8隊彼此之間除了快艇與爵士的排名有可能上下變動外，其他都不會有變化，因此季後賽首輪對戰戲碼也正式敲定。

至於東區方面則是有6隊取得季後賽入場券，分別是騎士、塞爾提克、暴龍、巫師、老鷹與公鹿暫居第七的溜馬，只要最後兩場例行賽不要全敗，就有機會搶下門票，而最後一席將由公牛與熱火兩隊中產生。

東區目前態勢，暫居第三的暴龍只剩下1場例行賽，排名最好只能爬升到第二，騎士與塞爾提課都還有兩戰，騎士的對手分別是熱火和暴龍，騎士對於這兩隊都有對戰優勢，塞爾提克則在主場迎戰籃網與公鹿，東區有能到例行賽最後一場才能確定誰是盟主。

(中時電子報)

關鍵字：季後賽勇士拓荒者馬刺灰熊火箭雷霆快艇爵士
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