NBA》西區八強出爐 勇士首輪打拓荒 馬刺戰灰熊
隨著金塊被韋斯布魯克的絕殺三分球淘汰之後，拓荒者鎖定西區最後一張八強門票，至此西區八強全部出爐，勇士將在首輪迎戰拓荒者、馬刺打灰熊、快艇戰爵士，而最受矚目的就是MVP兩大熱門人選韋斯布魯克帶領雷霆挑戰由哈登坐鎮的火箭。
勇士以66勝14敗戰績穩坐西區龍頭之位，馬刺61勝19敗緊追在後，火箭53勝26敗排名第三，快艇與爵士同為49勝31敗，雷霆46勝34敗排名第六，灰熊43勝37敗第七，拓荒者40勝40敗吊車尾晉級，8隊彼此之間除了快艇與爵士的排名有可能上下變動外，其他都不會有變化，因此季後賽首輪對戰戲碼也正式敲定。
至於東區方面則是有6隊取得季後賽入場券，分別是騎士、塞爾提克、暴龍、巫師、老鷹與公鹿暫居第七的溜馬，只要最後兩場例行賽不要全敗，就有機會搶下門票，而最後一席將由公牛與熱火兩隊中產生。
東區目前態勢，暫居第三的暴龍只剩下1場例行賽，排名最好只能爬升到第二，騎士與塞爾提課都還有兩戰，騎士的對手分別是熱火和暴龍，騎士對於這兩隊都有對戰優勢，塞爾提克則在主場迎戰籃網與公鹿，東區有能到例行賽最後一場才能確定誰是盟主。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。