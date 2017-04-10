鋒面11日到天氣劇變 吳德榮：有較大雨勢

氣象專家吳德榮表示，今天天氣會比昨天還熱，高溫約在攝氏33、34度；明天清晨鋒面抵達北台灣，各地天氣轉變，伴隨對流性降雨（陣雨或雷雨），不排除有較大雨勢，氣溫下降。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，最新（9日晚上8時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天台灣還在暖氣團內，持續回暖、天氣會比昨日還熱；西半部晴朗穩定，高溫約在33、34度左右，已近夏季的氣溫，東半部有零星、少量降雨的機率。

吳德榮表示，明天凌晨台灣仍在鋒面前，局部短暫陣雨的機率提高；清晨鋒面抵達北台灣，各地天氣逐漸轉變，伴隨對流性降雨（陣雨或雷雨），不排除有較大雨勢，氣溫下降。

週三至週五（12至14日）各國模式模擬的鋒面位置，雖然略有差異，但台灣各地天氣皆受到影響，有局部性的陣雨（或雷雨），降雨的分布、雨量的變化，都需要持續觀察。

氣溫方面，吳德榮說，明天至週四（11至13日）因降雨及微弱冷空氣，白天氣溫下降明顯，天氣轉涼，最低氣溫的降幅不大，都還在16、17度左右。週五（14日）冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。週六（15日）、下週日（16日）鋒面減弱東移，天氣比較緩和，但未完全好轉，仍有局部短暫降雨的機率，下週一（17日）天氣更為好轉。

此外，吳德榮表示，最新（9日晚上8時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式仍持續模擬，關島西南方、菲律賓東方海域在4天後，有熱帶擾動活動的跡象，其未來逐漸向呂宋島接近，有待持續觀察。1060410

(中央社)