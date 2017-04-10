萬米高空 美麗空姐變身接生婆
孕婦可能會因飛行氣壓變化而需要緊急醫療照護，有些航空公司限制在孕期最後一個月的孕婦搭機旅遊。土耳其航空公司一班客機讓一位孕婦搭機，結果飛行途中突然多了一名乘客！原來，這孕婦在1萬2800公尺高空早產、生下女嬰。
據BBC報導，土耳其航空飛機起飛不久，空服人員就接到這位名叫Nafi Diab的女子反應，說她開始出現陣痛，但她懷孕只有28周。空姐們，迅速採取行動作凖備接生，表現鎮靜，其他乘客加入幫忙。結果：一位小公主就在1萬2800公尺高空順利降生！飛機降落後，媽媽和寶寶被送往醫院接受醫檢，證實健康狀況良好。
對健康孕婦而言，在孕期搭機旅遊（Air travel）幾乎是安全的。大多數航空公司允許孕期36周以內的孕婦搭機，但有些航空公司限制（restrict）在孕期最後一個月的孕婦搭機旅遊或要求醫師證明；有些航空公司不鼓勵（discourage）在孕期36週以後搭機旅遊，如果是計劃國際跨國搭機旅遊，則要求孕期週數的臨界點要提早。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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