加州亞裔夫婦樂遊 開露營車當移動城堡

特派員看世界專欄林錫奎與鄭琴仙夫婦原旅居南加州聖地牙哥，4年前他們賣房改當開露營車周遊全美的雪鳥族（snowbird），雖然居無定所，卻也樂在其中。

這對韓籍夫妻檔早年來美時就想著，有朝一日要買露營車全美走透透，小時候曾在台灣住過，說一口流利中文的鄭琴仙，最初不習慣居無定所，也考量當時兒子高中還沒畢業，始終沒有付諸行動。

直到數年前丈夫的胞兄與妹婿相繼離世，兒子則打算前往佛羅里達州讀大學，於是構思展開旅行人生要趁早，脫手聖地牙哥的住宅，現金買了8萬美元的露營車（RV）並拖曳著自小客，展開周遊全美的旅程。

雖然他們下了決心要走這一遭，不過出發前仍徵詢不同露營車客的意見，發覺沒有想像中的難才動身，如今4年過去，除了德州之上的奧克拉荷馬州因氣候不佳，還沒造訪，其他的地方都曾留下痕跡。

他們曾駕車去佛羅里達看兒子，之後向北開到緬因州，再南下返回加州，曾在俄勒岡州海灘clam digging，等待捕捉退潮時浮出水面的北大西洋刀蟶（Razor clam）和淡菜（Mussel）或抓螃蟹下鍋，都是回味無窮的佳餚。

或是來到山區遊覽各地的國家公園，健行踏青採莓，閒雲野鶴自由自在，若當日不想出遠門，也可停留在供露營車客休憩的園區，打匹克球（Pickball）健身，參加園區內各項休閒活動，鄭琴仙說，很滿意目前狀態。

如此寫意又愜意的生活，少了開門七件事和水電瓦斯房貸或稅與城市建設費等負擔，鄭琴仙估算，如今每月基本開銷大約是1500美元，比以往居有定所、省吃儉用動輒6000美元的支出，之間相距很大。

還有加州甚麼都貴，就連露營車園區的收費也比其他地方高，更別提各項有關車輛的稅賦，因此他們的露營車車籍，登記在稅率3%的南達科他州，並指定郵件轉寄信箱，如此就不會錯過重要的聯繫，非常方便。

尤其網路與行動通訊科技日新月異，鄭琴仙說，不少年輕一代的露營車客，從事網拍等行業，吸引更多工作不需要踏進辦公室的人，加入雪鳥族的行列。

鄭琴仙雖然分享開露營車當移動城堡的點滴很吸引人，不過回歸現實，還是得先看自己的口袋夠不夠深。她說，這4年旅程中所見露營車客，多是年輕時認真打拚，退休無虞才能開心從事雪鳥之旅。

鄭琴仙說，既然生活不成問題，兒子也快自立了，他們要繼續快樂雪鳥族的旅程，而且是比翼雙飛。1060410

(中央社)