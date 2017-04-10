求鏟得子 註生娘娘首招契子

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嘉義城隍廟有信徒「求金鏟」順利得子，希望新生兒能成為註生娘娘的「契子」，包括5對雙胞胎在內的11名註生娘娘契子，今天舉行「掛貫」儀式。

城隍廟董事長葉源助表示，興建於清康熙54年（西元1715年）的嘉義城隍廟，過去有嬰幼兒「歹育飼」（不好養育）而給城隍爺當契子，如今城隍爺契子已近萬人，未聽聞過註生娘娘收契子的案例。

葉源助說，城隍廟前幾年推出「增產報國好孕到」助孕小金鏟，吸引許多信眾向註生娘娘「求鏟（產）」，結果成功受孕產子，紛紛帶麻油雞、油飯及紅蛋回廟還願，甚至演大戲答謝。

由於許多信徒希望新生兒能成為註生娘娘的「契子」，廟方應信眾要求，今年首招註生娘娘「契子」，藉此慶祝農曆3月20日註生娘娘誕辰。

其中，一對現年40歲的張姓夫妻，民國99年結婚後，順利產下1女，但想懷第2胎時，卻不順利。2年前，張太太與婆婆到城隍廟擲筊求金鏟子，連獲4聖筊，喜獲小金鏟。

沒多久，張太太即傳出喜訊，令全家人雀躍不已，但後來卻因故流產；在醫生建議下，張太太休息半年，再次懷孕，今年1月順利生產，同時希望讓孩子能成為註生娘娘首批契子。

葉源助指出，另有5對雙胞胎家長得知註生娘娘首招契子，透過社群網站群組揪團報名，今天由廟方為這11名註生娘娘的契子舉行傳統「掛貫」儀式。

他說，所謂「掛貫」是用紅紗線串上古錢幣做成項鍊，向神明祭拜後，掛在孩子的脖子上，祈求神明保佑孩子平安長大，直到16歲「脫貫」為止，才算正式長大成人。1060410

(中央社)