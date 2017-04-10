求鏟得子 註生娘娘首招契子
嘉義城隍廟有信徒「求金鏟」順利得子，希望新生兒能成為註生娘娘的「契子」，包括5對雙胞胎在內的11名註生娘娘契子，今天舉行「掛貫」儀式。
城隍廟董事長葉源助表示，興建於清康熙54年（西元1715年）的嘉義城隍廟，過去有嬰幼兒「歹育飼」（不好養育）而給城隍爺當契子，如今城隍爺契子已近萬人，未聽聞過註生娘娘收契子的案例。
葉源助說，城隍廟前幾年推出「增產報國好孕到」助孕小金鏟，吸引許多信眾向註生娘娘「求鏟（產）」，結果成功受孕產子，紛紛帶麻油雞、油飯及紅蛋回廟還願，甚至演大戲答謝。
由於許多信徒希望新生兒能成為註生娘娘的「契子」，廟方應信眾要求，今年首招註生娘娘「契子」，藉此慶祝農曆3月20日註生娘娘誕辰。
其中，一對現年40歲的張姓夫妻，民國99年結婚後，順利產下1女，但想懷第2胎時，卻不順利。2年前，張太太與婆婆到城隍廟擲筊求金鏟子，連獲4聖筊，喜獲小金鏟。
沒多久，張太太即傳出喜訊，令全家人雀躍不已，但後來卻因故流產；在醫生建議下，張太太休息半年，再次懷孕，今年1月順利生產，同時希望讓孩子能成為註生娘娘首批契子。
葉源助指出，另有5對雙胞胎家長得知註生娘娘首招契子，透過社群網站群組揪團報名，今天由廟方為這11名註生娘娘的契子舉行傳統「掛貫」儀式。
他說，所謂「掛貫」是用紅紗線串上古錢幣做成項鍊，向神明祭拜後，掛在孩子的脖子上，祈求神明保佑孩子平安長大，直到16歲「脫貫」為止，才算正式長大成人。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。