美國安顧問：航母打擊群行動為審慎反應
白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）今天表示，美國派遣海軍航空母艦打擊群駛向朝鮮半島的決定，是對北韓挑釁行為模式的「審慎」反應。
路透社報導，麥馬斯特今天告訴福斯新聞（Fox News），美國總統川普將檢視幾個選項，來移除北韓核武威脅，他並說，中國大陸國家主席習近平上週與川普一致認為，情勢令人無法接受。
節目主持人詢問，卡爾文森號打擊群（Carl Vinson Strike Group）何以從新加坡駛向朝鮮半島向北韓展示武力，麥馬斯特說：「這是個審慎的做法，不是嗎？」打擊群以核動力航空母艦卡爾文森號為旗艦。
麥馬斯特說：「這個流氓政權現在是具有核能力的政權了，習主席與川普總統一致認為，這令人無法接受，朝鮮半島必須去核化。」
北韓領導人金正恩等官員曾多次表示，可能即將進行洲際彈道飛彈試射或類似行動，時間點最快可能落在4月15日北韓第一代領導人金日成105歲冥誕，也就是北韓年度「太陽節」時。
北韓本月5日曾試射1枚液體燃料推進的飛毛腿飛彈（Scud missile）。（譯者：中央社周莉芳）1060410
(中央社)
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