獨家專訪》吳敦義網軍揭祕 三隻小貓露底

吳敦義網軍由3隻小貓形成千軍萬馬。左至右為張靖謝衣鳳陳廷昌。（王超群攝）

左至右為張靖、謝衣鳳、陳廷昌。（王超群攝）

左至右張靖來至商界、謝衣鳳是政治世家、陳廷昌是網路高手。（王超群攝）

積極參選國民黨主席的吳敦義，雖然從政資歷豐富又口才便給，不過政敵一路以來貼上的負面標籤卻也如影隨形；機緣巧合下組成的網路小組，運用臉書「義氣粉絲團」不到一個月為吳敦義成功結交5萬支持者，創下政治人物臉書佳績，外界不知道的是，小組只有3隻小貓，卻打造出政治傳播的一則傳奇。

用「義氣」號召人氣，是有戰略考量；張靖、謝衣鳳和陳廷昌這3位平均30歲的年輕人，很清楚吳敦義的政壇「老」資格，也明白「白賊義」的抹黑讓吳百口莫辯的網路霸凌效果，「就是要以義氣洗刷冤枉的錯誤刻板印象」，來自商業背景的張靖這麼強調。

「但是最重要的關鍵是真實」，謝衣鳳說，她是小組唯一女性，卻擔負和張靖同樣一天工時漫長、早出晚歸的隨行任務，「義氣」粉絲頁上幾張吳敦義到小七買飲料和奶昔的照片，讓網友很快按讚激增，「我們只是真實在旁觀、完整紀錄，雖用小編的語來整理，但有的用語都是直接用吳副的原句」。

謝衣鳳、吳靖和陳廷昌就像「天龍特攻隊」一樣，各有專長卻又憑著機緣組合成一個小組；謝衣鳳原本在立法院擔任長達8年的委員助理，她有位從政多年的母親鄭汝芬，敏銳的觀察力和政治嗅覺，讓她能精準掌握到政治人物的心理，同時也能適時進言。

有一回，謝衣鳳看到吳敦義常年的標誌「小平頭」出神，她想，缺稿中，就跑去正理髮的吳身邊吐苦水，隨口問了一句：「老闆，你老理小平頭，大學時代會不會很難交女朋友？」想不到吳敦義哈哈大笑說：「不存在這個問題。」想不到這則臉書貼文很快引起迴響，讓吳敦義接受電視專訪時還被問到小平頭和女朋友的關係，揭露這位前副總統不為人知的一面。

吳敦義博聞強記是出名的，但一位如此精明的政治人物，要怎麼拿掉他的天龍國、精英味兒？吳的謹慎個性又怎麼會放心將臉書交給3個名不見經傳的小編操盤呢？

張靖說，「用他說的話和他做的事來突顯吳敦義真性情」，就夠了；他認為吳副性情中真正的「義氣」那面就足以抗衡「白賊」的汙名，所以，隨行發掘吳敦義的「真」，然後用力快速即時的送上臉書，就行了。也因為簡單，卻辛苦，他和謝衣鳳經常車上發稿貼文，也曾凌晨返家，次日5點又要趕行程隨行，「也不知合不合一例一休後的勞動法規。」

讓張靖想不到的是，吳敦義的言出必行。一次在台中，吳敦義和一群議員里長座談，不知怎的談到金庸小說，吳敦義隨口出一考題：「楊過和小龍女分開相約幾年後再見？」想不到里長精準回答16年，吳會後立即交代到金石堂買一套金庸小說寄贈，兌現他當場的允諾；張靖表示，「其實根本沒人確定要不要真辦這事，但吳老闆確實去買書寄贈，連我都有點驚訝！」

張靖曾任企業老闆的特助長達5年，來自商界讓他可以更貼近感受到吳敦義的「勤奮」；每日工時10小時以上，全年無休，對老少高低都態度一致，握手誠懇，他很難接受網路霸凌文化下所扭曲的吳敦義面貌；心思細膩的他，反應和表達力都好，記者專訪約在飯店，攝影時張靖很快提醒這家飯店之前的社會新聞，特意要求避免看出地點，因為他很清楚吳敦義愛惜羽毛的小心。

要轉化一位將生活瑣事簡化到極點，而讓思維空下處理國家要事的國家領袖，並不容易；張靖聽過吳敦義一位重要幕僚講個實例：一次為了強調運動而輕鬆，出席籃球場上活動時，幕僚建議吳敦義換上短褲，吳起先十分抗拒，連夫人一起下來勸，最後同意，想不到上場時幕僚快昏倒，吳敦義襯衫短褲搭黑襪皮鞋。此後幕僚決定還是讓吳真實做自己吧。這事難以求證，但張靖寧可信其有。

被喚作「昌昌」的陳廷昌今年25歲。之前在網路媒體工作，擅長大數據和資訊工程的他，就像每個天龍特攻隊都要有資訊天才一樣，他專門搞定網路技術，例如直播需求，或分析那個貼文、那段影片網友最愛等等，是團隊不可或缺的靈魂人物。

向來網軍是民進黨強項，吳敦義又是相對「傳統」的政治人物，謝衣鳳說，「他好像也很敢用人耶，竟然用了我們」，不過她也笑著表示，「他自己不愛看臉書，怕一看就想改，一看就覺得少東補西」，所以吳敦義乾脆不看，讓他們放手做。

謝衣鳳3月27日為吳敦義結婚41周年貼了結婚照，寫著生活小故事，當天湧進8000多粉絲；接著，30日粉絲數就突破5萬，這是許多政治人物經營臉書一年都做不到的目標。有的地方首長甚至經營7年多才達到的粉絲數，3隻小貓團隊的績效讓他們很興奮也很驕傲。

遇危機處理時需要請示嗎？謝衣鳳說，基本上隨行時發現網路有特殊情況，達一定規模時才上報，一旦要發聲明，大致上都是草擬後簡單報告，「網友不知會不會誤會臉書上用語都是小編說，其實很多話是吳副的原句呀！我們只是節錄而已。」

讓3隻小貓頭痛的是，吳敦義演講喜愛縱橫千古、旁徵博引，一旦超出媒體可接受的秒數，容易被斷章取義，甚至大作文章；謝衣鳳大膽建議，講話縮成重點30秒；此外，她乾脆就原帶直接放上臉書，例如外界最常質疑的「不敢承擔」，吳敦義的回應就直接讓臉友目擊，既不必再詮釋，也能直白的原汁原味。

一位政治傳播的操盤人私下分析，義氣粉絲團厲害之處在每一個粉絲成為義粉後，長期追蹤吳敦義的每日生活，白賊義的網路汙名將獲得洗白，義氣哥聲浪翻轉成為吳敦義新名號。

吳敦義網軍雖只有3隻小貓，其核心策略是用大數據分析滾動集結認同吳敦義的精神加盟者，成為吳敦義網路戰場的萬馬千軍，其勢沛然莫之能禦。3隻小貓做到10人團隊才能達到的成果；「義氣」粉絲團至少做到不停發文，軟化僵固的政治臉孔，新創生活化的網路政治傳播新體例，其中最精髓處就在「有趣」二字，因為年輕、愛玩、會開玩笑，小貓貼身看到吳敦義真實有趣的細微處，「也許，下次會進到吳副家中，讓我們猜猜他在家會不會洗碗？」謝衣鳳看著張靖突發其想地說，少話的昌昌則笑。

(中時)