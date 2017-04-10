美佛州沃爾瑪沙拉有死蝙蝠 衛生局展開調查

一袋沙拉。(圖\Shutterstock)

從美國佛羅里達州一間沃爾瑪超市(Walmart)賣出的一包袋沙拉中，出現了一隻死掉、已開始腐爛的蝙蝠，販售沙拉的業者因此在美國8州回收沙拉，美國疾病控制和預防中心(CDC)也已展開相關調查。

據英國《衛報》(Guardian)報導，這隻蝙蝠是在兩人在沃爾瑪超市買下一包沙拉，打開並開始吃了一陣子後才發現的，他們立即通知官方、並且將蝙蝠送往CDC中心。

CNN報導，因為蝙蝠已呈現腐爛的狀況，所以該中心無法判定它是否有狂犬病病毒。雖然該中心認為傳播狂犬病的機率很低，但還是建議這兩人進行相關治療、以防萬一，目前為止這兩人並未出現感染的跡象。

製作這個袋裝沙拉的業者Fresh Express公司表示，受影響的沙拉是「Fresh Express Organic Marketside Spring Mix」，其包裝上的最佳賞味期限是在4月14日前。目前該公司已經開始回收，在阿拉巴馬州、佛州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州、北卡羅萊納州、南卡羅來納州和維吉尼亞州的沃爾瑪超市販賣的同款沙拉。

該公司也發表聲明說，在收到出現蝙蝠屍體的消息後，沃爾瑪和該公司立即處理和展開調查，目前沒有收到發現其他動物的報告。CDC中心建議，已經買了同款沙拉的人應該立即丟棄、不要吃，並且應該向Fresh Express要求退款。

(中時電子報)