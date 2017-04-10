MLB》洋基後段趕7分逆襲 破金鶯不敗金身

洋基新生代炮手喬志8上轟出追平陽春彈。(美聯社)

洋基3連敗氣勢低迷，還折損捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)，10日再戰「不敗」金鶯，無論氣勢跟陣容都居劣勢，比賽前段又一路落後，眼看要被橫掃，但年輕小將們不肯輕言認輸！第6局起展開反撲，喬治(Aaron Judge)更在8局轟出追平炮，徹底喚醒打線，9上再進帳4分奠定勝基，以7比3逆轉勝出，結束3連敗。

其實此役金鶯先發麥利(Wade Miley)控球不穩，主投5局狂送7次保送，給了洋基很多機會，第2、第3局兵不血刃的站上得點圈，甚至2上還一度攻占滿壘攻勢。但洋基得分效率有夠差，沒人能打出致命一擊，讓麥利投完5局安然帶著無失分成績退場，總計洋基全場留下22個殘壘，也足足比金鶯多了9個！。

反觀金鶯面對沙巴西亞(C.C. Sabathia)，2下就靠著沙胖遇亂流投出2次保送，一舉斬獲2分；雖然3下錯失1出局滿壘的得分契機，不過5下亞當瓊斯(Adam Jones)率先敲安上壘，川波(Mark Trumbo)沒放過機會，打出適時安打助球隊擴大領先為3比0。

未料，自第6局後金鶯打線遭封鎖，1分難求；洋基打線則越打越燙，6上先靠托瑞耶斯(Ronald Torreyes)三壘安打追回2分，8上喬治更一棒轟出追平比數的陽春彈。金鶯9上推出歐戴(Darren ODay)守成，他雖只被敲2安，但連送2保送付出代價，讓洋基逮到機會打下4分大局。

最後洋基派出查普曼(Aroldis Chapman)關門，他也不負眾望守住勝果，讓洋基避免自1989年後，再寫開季1勝5敗的難堪成績。如今能帶著贏球氣勢回到主場，讓洋基全隊都興奮不已，繳出6局失3分優質先發的沙胖也直言，「這只是這周的第1戰，不過我感覺這是必須贏下的一場球！」

(中時電子報)