4歲女兒任性會說謊 馬雅舒：看到的不是全部

馬雅舒近日帶著一雙兒女上真人秀。(圖／翻攝自馬雅舒微博)

女兒遭受負評，馬雅舒幫澄清。(圖／翻攝自馬雅舒微博)

吳奇隆前妻馬雅舒近日帶著全家上親子實境秀《媽媽是超人》，混血雙寶米雅和愛登備受關注，不過女兒卻因脾氣暴躁、打人、說謊遭到網友抨擊，馬雅舒也在微博澄清：「你看到的不是全部」。

馬雅舒女兒在節目中常表現出任性個性，一不順她的意就哭鬧，甚至會說謊、打媽媽，讓網友都很擔心她的將來，對此，馬雅舒也在微博澄清，表示真人秀也需要故事性，因此在有限的時間裡，要講述一件事，必須要選擇「斷章取義」。

她也透露每個孩子都有優缺點，她不介意曝露自己兒女的缺點，「米雅的道歉和禮貌以及對家人的關愛完全被剪掉 這對於她來說是不公平的」，因此她希望大家在觀看評論時，請先了解「你看到的不是全部，我們的確需要有建設性的建議，而不是宣泄你惡毒情緒」。

(中時電子報)