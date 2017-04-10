NBA》不讓韋少專美於前 哈登大四喜互別苗頭

不讓好友韋斯布魯克專美於前，哈登用另類大四喜互別苗頭。(美聯社資料照)

本季例行賽MVP得主可望落在雷霆韋斯布魯克與火箭哈登的手上，但目前看來剛寫下單季42次大三元以及場均大三元紀錄的韋斯布魯克呼聲最高，但哈登不讓前隊友專美於前，10日主場迎戰國王，「大鬍子」交出35分、11籃板、15助攻，本季第21次大三元，加上10次失誤，成為另類的「大四喜」，這是哈登本季第6次單場失誤超過10次，也是二次「大四喜」的紀錄。

火箭開賽打不到4分鐘就飆進5顆三分球取得17比6的領先局面，首節狂砍42分，領先國王15分，三節打完領先18分，對於毫無勝負壓力的火箭而言，第四節形成垃圾時間，雙方形影如儀的完成這場比賽。

火箭本季4戰全勝國王，自1997-98球季以來首次橫掃對手，除了哈登外，雷恩安德生21分，卡培拉與路威廉斯各18分，巴比布朗16分。

國王雖有7人得分上雙，但在哈登的強勢表現下只能俯首稱臣，拉比西埃25分，勞森20分、11助攻，麥克勒摩18分，考雷史坦16分。

(中時電子報)