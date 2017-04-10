金像獎紅毯曬恩愛 曾志偉準媳婦美貌曝光

曾國祥與女友王敏奕外型登對。(圖/星島提供)

第36屆香港電影金像獎今晚圓滿落幕，呼聲極高的曾志偉兒子曾國祥，以《七月與安生》入圍香港電影金像獎最佳導演及最佳新導演，無奈卻雙雙摃龜，但是昨天帶著女友走紅毯的恩愛模樣，可說閃瞎在場所有人。

《七月與安生》金馬獲雙女主獎，曾國祥與演員周冬雨、馬思純開香檳慶功。(圖/本報系資料照)

曾國祥女友王敏奕是香港女演員，由於神似豔星女星李麗珍，被喻為「嫩版李麗珍」，據悉兩人7年前合拍電影時就擦出愛火，無奈當時曾國祥有正牌女友，加上身邊緋聞不斷，讓王敏奕遲遲不敢有進一步發展，直到四年前曾國祥分手後，由曾志偉居中牽線，才讓兩個人進一步交往。

與王敏奕正式交往後，曾國祥更一改愛泡夜店的習慣，收工後回去陪女友吃飯，儼然成為居家好男人，兩人昨天在紅毯合影時，更從背後輕摟女友大曬恩愛，加上曾家家庭聚會王敏奕幾乎沒缺席，也讓外界推測小倆口好事近了。

(中時電子報)