金像獎紅毯曬恩愛 曾志偉準媳婦美貌曝光
第36屆香港電影金像獎今晚圓滿落幕，呼聲極高的曾志偉兒子曾國祥，以《七月與安生》入圍香港電影金像獎最佳導演及最佳新導演，無奈卻雙雙摃龜，但是昨天帶著女友走紅毯的恩愛模樣，可說閃瞎在場所有人。
曾國祥女友王敏奕是香港女演員，由於神似豔星女星李麗珍，被喻為「嫩版李麗珍」，據悉兩人7年前合拍電影時就擦出愛火，無奈當時曾國祥有正牌女友，加上身邊緋聞不斷，讓王敏奕遲遲不敢有進一步發展，直到四年前曾國祥分手後，由曾志偉居中牽線，才讓兩個人進一步交往。
與王敏奕正式交往後，曾國祥更一改愛泡夜店的習慣，收工後回去陪女友吃飯，儼然成為居家好男人，兩人昨天在紅毯合影時，更從背後輕摟女友大曬恩愛，加上曾家家庭聚會王敏奕幾乎沒缺席，也讓外界推測小倆口好事近了。
(中時電子報)
關鍵字：曾國祥
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。