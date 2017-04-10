PGA》賈西亞延長賽勝羅斯 名人賽首奪大賽冠軍

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賈西亞激動首奪大賽冠軍。(美聯社)

世界高球年度「4大賽」首戰─美國名人賽，10日在延長賽決定勝負！西班牙名將賈西亞與去年里約運金牌英格蘭第1高手羅斯，於4桿洞的第18洞進行延長賽爭冠，最後賈西亞以小鳥擊敗羅斯的柏忌，終在生涯第74次向「4大賽」叩關後，首奪大賽冠軍，賺到198萬美元獎金。

賈西亞是繼已逝的傳奇球星巴列斯特羅與歐沙查寶之後，第3位在美國名人賽穿上冠軍綠夾克的西班牙球員。

今年37歲的賈西亞，1998年18歲就開始參加「4大賽」，經過19年大賽征戰，終皇天不負苦心人，完成大賽封王美夢。

賈西亞與羅斯以並列領先進入10日最後1輪決賽，這天，2人也是打成拉鋸戰局面。前9洞，羅斯3鳥1柏忌，賈西亞2鳥0柏忌，同以34桿戰成平分秋色，並以總桿-8並列排頭。

後9洞，賈西亞第10、11洞連吞2個柏忌，處於落後2桿局面，但第14洞抓鳥後，第15洞再獵到老鷹，將當天成績拉升至-3。

羅斯第17洞失手保Par推桿，懊惱不已。(美聯社)

羅斯第15、16洞連抓2鳥，取得領先賈西亞1桿優勢，但第17洞5呎保Par推桿沒進，吞下柏忌，這記推桿也成了2人打完4輪，同以總桿279桿(-8)並列領先關鍵，更是最終敗在延長賽的失冠1推。2人決賽輪同樣揮出69桿。

賈西亞奪冠，使得美國名人賽連續2年由歐洲選手穿走綠夾克。去年由黑馬英格蘭選手韋利特奪冠，但他本屆打完前兩輪就遭淘汰出局。

本屆前3名都非美國地主選手，前冠軍南非好手史瓦佐決賽輪揮出68桿，以282桿獲得第3，美國名將庫查揮出67桿，以283桿與派特斯並列第4，英格蘭名將凱西284桿獲得第6。

幾位賽前奪冠熱門本屆均與冠軍無緣，北愛爾蘭名將麥克羅伊285桿排名第7，前年冠軍美國新秀史畢斯決賽輪第12洞再次擊球下水，再次爆出75桿，以287桿與日本名將松山英樹並列第11，前球王澳洲戴伊、本季美巡贏得3冠的美國後起之秀湯瑪斯與3屆美國名人賽冠軍美國老將米克森，同以290桿並列第22。

(中時電子報)