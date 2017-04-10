中美洲防治病蟲害 台灣出錢又出力
台灣支持加強中美洲農牧保健組織轄區柑橘黃龍病防治及落實病蟲害計畫，在薩爾瓦多當地時間6日舉行第9次計畫款捐贈典禮。
典禮在「中美洲農牧保健組織」（OIRSA）總部「台灣廳」舉行，由駐薩爾瓦多大使謝妙宏與中美洲組織執行長梅迪納共同主持，薩農業部長歐德斯應邀見證。
謝妙宏致詞時表示，此一計畫是第5年，也是最後一年，5年來藉由與「中美洲農牧保健組織」及中美洲、巴拿馬、多明尼加各國農業部共同合作，以及台灣60多年的防治經驗，目前在黃龍病防治上已展現具體成果，有助區域內眾多柑橘農及苗圃商。
梅迪納、歐德斯及苗圃商代表瓜達多說明計畫執行情形與成果時，均多次強調計畫的重要性，在台灣提供技術、經費及與「中美洲農牧保健組織」共同合作下，中美洲地區已有14座網室落成，產出上萬株柑橘健康種苗，對4500名農民進行訓練，成功控制黃龍病入侵與蔓延，嘉惠「中美洲農牧保健組織」轄區各國眾多農民和苗圃商，提振柑橘產業商機。1060410
(中央社)
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