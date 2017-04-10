未來幾天天氣不穩 彭啟明：開始進入颱風發展季
氣象達人彭啟明在臉書po文表示，今天延續周末的高溫天氣，中午高溫有機會挑戰33-34度。不過今天深夜開始要變天了，未來幾天天氣變化大，「時序也開始進入會有颱風發展的季節了」。
彭啟明表示，今天深夜到明天清晨，北方鋒面雲系開始南下接近北台灣，最晚明天凌晨到清晨，從北部開始將轉為有雨的天氣類型，這雨勢也會到中南部，大約在周二上午到下午這段期間，都有機會有鋒面雨勢，但還是以中部以北為主。
彭啟明指出，鋒面後面有較涼空氣，北部降溫較為明顯，早晚溫度會在周二周三間，降到17-18度，白天高溫也會降到23-26度，天氣轉涼。這一波鋒面的影響主要時間會在周二三四，周五之後鋒面的影響就會緩和。
彭啟明提醒，春天鋒面雖然和緩，但四月和二三月還是很不相同，溫度上以及能量上都有顯著的差異，到了四月時，過去不少災情也都常發生在這個月，大家接收氣象資訊的習慣才從冬季逐漸轉為夏季，也容易較為輕忽。
另外，彭啟明指出，菲律賓東方開始有些擾動，有機會發展為對流雲系，未來幾天有發展成為低壓的趨勢，時序也開始進入會有颱風發展的季節了。
(中時電子報)
文章來源：氣象達人彭啟明臉書
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