瑞典恐攻嫌犯身分曝光 曾尋求庇護

4月7日瑞典首都斯德哥爾摩，發生卡車衝撞行人及百貨公司的意外事故，警方當天公布1張嫌犯照片，並展開追蹤調查。(圖/美聯社)

4月7日瑞典首都斯德哥爾摩，發生卡車衝撞行人及百貨公司的意外事故，警方當天公布1張嫌犯照片，並展開追蹤調查。(圖/美聯社)

4月7日瑞典首都斯德哥爾摩，發生卡車衝撞行人及百貨公司的意外事故，警消人員隨即趕往案發現場。(圖/美聯社)

瑞典首都斯德哥爾摩上周五(7日)發生卡車衝撞百貨公司的攻擊事件，瑞典首相洛夫文(Stefan Lofven)隨即表示這是一起恐怖攻擊事件，據《法新社》(AFP)引述瑞典媒體報導，該起攻擊案的主嫌姓名是阿基洛夫（Rakhmat Akilov），來自烏茲別克的建築工人，育有4名子女。

據《美聯社》(AP)報導，斯德哥爾摩上周五發生極端分子發動恐怖攻擊事件以後，瑞典人開始對國家歡迎難民的政策感到驕傲但也痛苦，因為媒體報導釀成4死的卡車衝撞事故主嫌是1名來自烏茲別克，曾尋求政治庇護未果的39歲建築工人。

瑞典警方表示，該名嫌犯在6個月前曾經申請居住許可，卻遭到拒絕，因此勒令在去年12月離開瑞典。但是嫌犯阿基洛夫躲避瑞典政府追蹤，並未依規定離境，轉而地下躲藏，直到上周五劫持啤酒卡車衝撞行人，並衝入當地一家百貨公司後，整起事件才曝光。瑞典首相洛夫文(Stefan Lofven)得知消息後，坦言「感到挫折」。

阿基洛夫被拘捕以後，表示他對「極端組織感到同情」，並且坦承是IS支持者，但瑞典媒體《快報》(Expressen)並沒有特別指出，阿基洛夫是不是代表IS出面犯案。

報導稱，第2名嫌犯也在周日(9日)遭到逮捕，以及其他4名嫌犯遭到警方拘留，但是都還沒有確認身分。

(中時電子報)