師大附中讓警進校園處理學生抗議 教長潘文忠：不適當

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師大附中昨天校慶時，學生切斷電源並懸掛白布條抗議，校方報警處理。教育部長潘文忠今天表示，除非是現行犯或有立即重大危險，警察才有必要進入校園，師大附中過於輕率動用警察，不適當。

2名不滿校方領導風格的師大附中學生，在昨天校慶時，先切斷司令台電源讓麥克風「失聲」，並將兩幅寫著「校方雖猖獗、附中魂不滅」的白布條從司令台上方丟下，校方因此請警方入校處理，引發爭論。

潘文忠今天到立法院專案報告「校園毒品氾濫之成因與因應對策」，對於師大附中校慶的爭議，他表示，教育部和內政部都有明確規範，除非是現行犯或有立即重大危險，警察才能進入校園，師大附中學生在校慶以抗議行動表達意見，用校規處理即可。

校方澄清，事件發生後是先通知家長，由於學生有毀損公物的行為，才會報警處理，但學生都是在家長陪同下接受警方詢問，絕無被警方帶走。

「警察到校是很嚴肅的事情」，潘文忠說，學校處理校內事物，避免動用警察權，對於學生陳述不同意見，應加強溝通與互動，不是以懲處為主，這才是辦教育。

潘文忠表示，師大附中輕率動用警察進入校內，不適當，教育部將要求他們檢討、釐清，避免再發生類似事件。

(中時)