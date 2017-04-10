新光南西店美妝告捷 JO MALONE香水日賣百瓶
新光三越台北南西店初夏購物節6日開跑後捷報不斷，首四日SK-ll天天推出當日限定販售的優惠組，每日開店10分鐘皆全數售完；ESTEE LAUDER的ANR大容量發燒組熱賣600組；南西店獨家的SHISEIDO東京櫃百優精純組首日即賣出300組。各美妝品牌明星特惠組銷售持續看漲。
與初夏購物節檔期同步於台北南西店開幕的JO MALONE LONDON，首次參與滿千送百活動，每日都售出上百瓶香水。即日起至14日也於二館1F大門口停放百年英國傳統復古敞篷車，滿載經典優雅JO MALONE LONDON乳白禮盒，搶先全亞洲首次在台登場，更有南西店限定獨家販售的JO MALONE LONDON奢華沐浴香皂180g，並同步推出英國梨與小蒼蘭、青檸羅勒與柑橘及黑石榴3款經典香味，果然開張以來人氣和買氣都旺。
此外，有「烤吐司神器」之稱的BALMUDA烤麵包機每台超過萬元，首三日賣出10台，可見食安議題仍受不少人關注；內衣三大品牌華歌爾、黛安芬、曼黛瑪璉首三日共賣出近300套內衣，看好首四日可賣出400套。
(中時)
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