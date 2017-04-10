批香港、新加坡 羅智強：柯文哲可以管管嘴巴嗎？

台北市長柯文哲9日再次砲轟香港。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲繼3月批港「無聊小島」之後，昨日下午受邀出席《新新聞》30周年社慶系列活動，又忍不住說，「香港連自由的靈魂沒有」，「新加坡是住在鳥籠裡的金絲雀」。羅智強在臉書批評柯P「可以好好管管嘴巴嗎？」，並指真正受損的，不是被柯文哲批評的香港或新加坡，而是台北自己。

柯文哲昨日下午受邀出席《新新聞》30周年社慶系列活動，再度出言得罪人，柯柯說「香港連自由的靈魂沒有」，「新加坡是住在鳥籠裡的金絲雀」，在場的香港人聽後反擊「不公平」，也嗆柯文哲「從政應該要謙虛」，並指柯批評新加坡的說法「太膚淺」了。

羅智強在臉書問「柯文哲，可以好好管管嘴巴嗎？」他說，就算張三的文章寫得勝李四一籌，但李四的繪畫卻可能高張三一等，城市與城市的比較，豈有如此簡單的高下可比？而且，台北倘若失去了欣賞別人優點的能力，意謂著失去學習別人進步優點的機會，真正受損的，不是被柯文哲批評的香港或新加坡，而是台北自己。

羅智強說，就算台北真的如柯文哲感覺良好的那様，什麼都「好棒棒」，人家都比不了，那也是包括郝龍斌、馬英九、陳水扁、黃大洲等等在內諸多前手市長接棒帶來的成績。但柯文哲一邊不斷對內嫌棄踐踏馬英九和郝龍斌這二位前市長，一邊卻又拿著這二位市長打下的政績，睥睨天下、目中無人，豈非矛盾至極？

他最後表示，為了幫台北保一點顏面，請柯市長把無知的傲慢收起來吧！

(中時電子報)