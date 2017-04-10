未注意路況　休旅車左轉不慎撞行人

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黃姓女子開休旅車疑似未注意路況，轉彎撞倒行人，車頭也破損一個大洞。（李其樺翻攝）

新北市汐止區福德一路昨晚9時許發生汽車撞行人車禍，一名蔡姓女子準備過馬路時，被一台白色休旅車撞倒在地，並險些輾壓過去；警消獲報將蔡女送醫，所幸僅受輕傷，沒有生命危險。

警方表示，黃女（28歲）開車沿福德一路行駛，綠燈欲左轉同興路時，疑似未注意路況，撞到正要通過馬路的蔡女（38歲），所幸蔡女僅左手骨折，送醫後已無大礙；而肇事黃女酒測值為零，她供稱當時未看到對方通過馬路肇事，目前蔡女暫未提告，已先行製作雙方車禍卷宗完畢。

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(中時)