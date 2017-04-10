附中校慶 教長：輕率動用警察非常不當

師大附中昨天校慶，學生抗議並切斷麥克風電源，校方報警處理。教育部長潘文忠（圖）10日表示，學校是教育場所，「過於輕率動用警察非常不適當」，將請學校檢討。中央社記者許秩維攝 106年4月10日

師大附中昨天校慶，學生抗議並切斷麥克風電源，校方報警處理。教育部長潘文忠今天表示，學校是教育場所，「過於輕率動用警察非常不適當」，將請學校檢討。

媒體報導，有學生長期對學校不滿，昨天在師大附中70週年校慶上，切斷司令台電源，讓麥克風沒有聲音，並在播放校歌時，從司令台上方放下2大幅寫著「校方雖猖獗、附中魂不滅」的白布條；沒想到，校方竟報警帶走學生。

師大附中回應，學生表達意見、拉白布條是稀鬆平常，「學校絕對不會因此報警」；是因有人入侵機房，涉毀損公物，加上校慶出入人潮眾多，擔憂會有更嚴重的破壞狀況，才報警處理。

教育部長潘文忠今天到立法院教育文化委員會報告，會前接受媒體訪問時表示，警察進入校園有很明確的規範，除非是現行犯或有重大立即危險。

潘文忠指出，學生在校慶中表達意見，而校方基於公物受到損害的理由，報請警察處理，但公物毀損在原來校規應該可以做相當程度的懲處，雖然有邀請學生家長參與，但「動用警察到校是非常嚴肅的事情」，學校應該秉持教育基礎，在相關活動參與過程，多與學生溝通，善用機會教育。

「學校是教育場所，過於輕率動用警察非常不適當」，潘文忠指出，將會請學校進行整體檢討和釐清，在校務經營和學生溝通上持續努力；而學生表達意見陳述，應該屬於校內事務，學校應把握這個原則，避免動輒動用警察權，教育部立場會明確讓學校瞭解，希望學校後續能加強和學生溝通互動，不要以懲處為目的。1060410

(中央社)