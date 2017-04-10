北京鼓勵檢舉間諜 獎金最高225萬

中國大陸北京市今天起實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」，檢舉間諜有功者，最多可獲人民幣50萬元（約新台幣225萬元）。

北京晨報報導，北京市國家安全局致定的這項辦法中表示，北京是首都，是境外間諜情報機關和其他敵對勢力對中國大陸進行「滲透、顛覆、分裂、破壞和竊密等活動」的首選地，故需要廣泛發動民眾做反間諜偵查工作。

北京市民可透過電話、信件和當面三種方式檢舉。根據民眾提供線索的作用和效果，分三級獎勵，分別給予10萬至50萬元、5萬至10萬元、1萬至5萬元獎金。

報導還說，許多間諜行動是透過群眾檢舉發現的。譬如，江蘇省連雲港一漁民捕魚時撈獲一個不明裝置，上面有清晰的外文，經向國安機關檢舉後，發現此裝置為國外製造和使用的間諜專用器材，正在收集中方資料。1060410

(中央社)