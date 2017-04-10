北京鼓勵檢舉間諜 獎金最高225萬
中國大陸北京市今天起實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」，檢舉間諜有功者，最多可獲人民幣50萬元（約新台幣225萬元）。
北京晨報報導，北京市國家安全局致定的這項辦法中表示，北京是首都，是境外間諜情報機關和其他敵對勢力對中國大陸進行「滲透、顛覆、分裂、破壞和竊密等活動」的首選地，故需要廣泛發動民眾做反間諜偵查工作。
北京市民可透過電話、信件和當面三種方式檢舉。根據民眾提供線索的作用和效果，分三級獎勵，分別給予10萬至50萬元、5萬至10萬元、1萬至5萬元獎金。
報導還說，許多間諜行動是透過群眾檢舉發現的。譬如，江蘇省連雲港一漁民捕魚時撈獲一個不明裝置，上面有清晰的外文，經向國安機關檢舉後，發現此裝置為國外製造和使用的間諜專用器材，正在收集中方資料。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。