多倫多僑務座談 為台灣發展提建言

我要評比

「多倫多地區僑務工作座談」昨天在多倫多台北文化中心舉行。近50位僑領及社團負責人為台灣未來發展相關議題提出建言，也為即將在台舉行的「第五屆全球僑務會議」暖身。

這項座談會是由駐加拿大代表龔中誠主持，包括駐加代表處經濟組長章遠智、駐多倫多辦事處處長徐詠梅、台北文化中心主任李叔玲、6位僑務委員及各社團負責人代表，近50人參與討論。

李叔玲向大家報告僑委會的年度重點業務，包括台灣青年海外搭橋計畫、籌組僑界關懷救助組織，及推廣台灣安心醫療服務等等。

座談會中，與會僑界代表紛紛就加強推動台灣觀光、推廣台灣特色自費醫療、促進台加高等教育交流、團結僑社合作辦理國慶活動，提出建言。

許多人也認為，台灣可以多多向加拿大健保制度和加拿大勞工法相關規定借鏡，做為台灣健保、一例一休等制度調整參考。1060410

(中央社)