習川會落幕 陸媒：中美間添了份「保險」
眾所矚目的首次習川會於焉落幕，也為中美關係日後的發展打下基礎。對此，大陸官媒評論，稱這次會晤好似為兩國間增添了更多的「保險」！
大陸官媒《環球時報》在今天（10日）發表社論，稱本月的川習會成果圓滿，北京與華盛頓雙方都對會晤給予高度好評，達成了中美之間從互疑到互信的默契累積。
社論表示，首次習川會最大的收穫，就是雙方領導人對彼此的治國理念和外交戰略有進一步熟悉，並且確立了中美四個高級別對話機制，其甚至比歐巴馬時期的中美戰略與經濟對話還要全面。此外，在兩軍關係方面，也增設了聯合參謀部對話機制。
社論指出，如果上述機制能有效開展，將助於今後兩國之間的避免誤判，中美可以避免因一個具體摩擦而發生嚴重戰略敵對，這好似為雙方互動加上了一層「保險」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。