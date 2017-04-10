習川會落幕 陸媒：中美間添了份「保險」

4月7日，大陸國家主席習近平（左二）與美國總統川普（右一）在佛羅里達州海湖莊園正式會晤。（圖/新華社）

眾所矚目的首次習川會於焉落幕，也為中美關係日後的發展打下基礎。對此，大陸官媒評論，稱這次會晤好似為兩國間增添了更多的「保險」！

大陸官媒《環球時報》在今天（10日）發表社論，稱本月的川習會成果圓滿，北京與華盛頓雙方都對會晤給予高度好評，達成了中美之間從互疑到互信的默契累積。

社論表示，首次習川會最大的收穫，就是雙方領導人對彼此的治國理念和外交戰略有進一步熟悉，並且確立了中美四個高級別對話機制，其甚至比歐巴馬時期的中美戰略與經濟對話還要全面。此外，在兩軍關係方面，也增設了聯合參謀部對話機制。

社論指出，如果上述機制能有效開展，將助於今後兩國之間的避免誤判，中美可以避免因一個具體摩擦而發生嚴重戰略敵對，這好似為雙方互動加上了一層「保險」。

(中時電子報)